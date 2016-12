Lettera Tsipras, Berlino frena

Il negoziato con la Grecia non può tornare allo "status quo: siamo in una situazione completamente nuova". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble, spegnendo gli entusiasmi dopo l'ultima lettera del premier ellenico Alexis Tsipras. La missiva, ha detto Schaeuble, "non è una base per parlare di misure serie".