Il marchio Lenzuolissimi compie un anno di vita con due punti vendita attivi a Milano in via Dante e a Roma in via Tomacelli. Grande successo per la biancheria made in Italy, primo monomarca al mondo di lenzuola in raso di cotone 300 fili in oltre 100 colori personalizzabili al momento in negozio. In programma nuove aperture a Firenze, New York e Città del Messico. Lenzuolissimi , secondo la filosofia del suo fondatore Michele Cascavilla, vuole dare la possibilità a tutti di comprare un prodotto di altissima qualità a basso prezzo. "Un uomo senza sogni è come un letto senza lenzuola", afferma Cascavilla.