Legge di Stabilità, spunta la sanatoria per le spiagge: chiesta proproga

La proposta di Ap è di allungare di due anni la sanatoria prevista dalla legge di Stabilità 2014, facendovi rientrare i procedimenti giudiziari pendenti fino al 30 novembre 2015.



Da parte sua il vicecapogruppo di Area popolare alla Camera, Sergio Pizzolante, ha dichiarato che "non esiste alcuna maxi sanatoria per le spiagge". "L'emendamento presentato dal senatore Bruno Mancuso - ha aggiunto - riguarda un nucleo ristrettissimo di balneari, circa 200 soggetti sull'orlo del fallimento".



"Ingiustizia gravissima" - "Sono soggetti per i quali i Tar si stanno pronunciando condannando lo Stato per eccesso di canone", ha proseguito Pizzolante. "Se il Governo non è ancora riuscito a fare la riforma - ha spiegato - non possiamo far fallire queste piccole imprese e quindi abbiamo chiesto uno slittamento di pochi mesi in attesa della riforma". Il parlamentare di Ap ha dunque definito la proposta "un'ingiustizia gravissima da parte dello Stato" nei confronti di pochi piccoli imprenditori "ridotti allo stremo delle forze". "Nessun maxi condono, non aggiungiamo un danno alla beffa", ha concluso.



Decontribuzione per le Regioni del Sud - Decontribuzione rafforzata per i nuovi assunti e credito d'imposta specifico per gli investimenti. Tali misure saranno inserite in un emendamento del relatore alla legge di Stabilità e andranno a favore delle regioni del Sud, allo scopo di creare nuovo lavoro e di dare una marcia in più alla crescita del territorio. Ad annunciarlo è il capogruppo Pd in commissione Bilancio del Senato, che però precisa: "Salterà la proposta di maxi-ammortamento al 160%".