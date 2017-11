Legge di Stabilità, oggi lettera Commissione Ue a Italia

E' attesa per oggi la lettera di richiamo della Commissione europea all'Italia. Per Bruxelles, con la Manovra 2018, l'Italia rischia infatti di non rispettare il Patto di stabilità. La Commissione Ue pone inoltre l'accento sul debito pubblico, ritenuto ancora troppo alto, e sul deficit strutturale, che migliora solo marginalmente.