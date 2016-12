Legge di Stabilità, fonti Ue: "Non sarà respinta, il clima è positivo"

C'è un "buon clima" in Commissione Europea dopo una prima lettura della legge di Stabilità presentata dal governo. Qualificate fonti indicano che l'Italia è "più solida" del 2014 e che "non ci sarà rinvio" della manovra al mittente entro la settimana: la possibilità è infatti prevista dal "six pack" Ue (il sistema di regole economiche dell'Unione) nel caso in cui si riscontrino gravi mancanze. Resta però aperta la questione dello "sconto migranti".

La Commissione dovrà inviare la valutazione sulla manovra entro novembre. Secondo fonti Ue: "molto dipende dalle scelte del governo sulle spese per i rifugiati".



Da una prima indagine, l'esecutivo non sarebbe disposto a riconoscere una "nuova flessibilità" dello 0,2%, ma le maggiori "spese aggiuntive", soprattutto per l'eventuale costruzione di centri di accoglienza, potrebbero rientrare nella flessibilità già accordata all'Italia e dovrebbero essere "provate".



Sull'eliminazione della Tasi, la Commissione spinge per la tassazione sulla casa e sui consumi riducendo quella su lavoro e capitali. Ma, come spiega l'Ansa, la valutazione "dipende se essa fa aumentare il rapporto deficit-pil in modo sostanzioso", e con le cifre presentate l'Italia "dovrebbe starci dentro".



La Commissione Ue attende anche il percorso di aggiustamento del bilancio. Sarà perciò particolarmente rilevante la comunicazione sulle previsioni economiche del 5 novembre.