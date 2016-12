Leave or remain: l’export italiano dopo il referendum britannico

Stando alle stime del Sace, secondo cui l’export italiano è destinato a salire del 4,3% medio annuo tra il 2016 ed il 2019, sebbene il settore agroalimentare non risentirà particolarmente dell’eventuale uscita del Regno unito dall’Unione europea, altri settori a partire dal 2017 registrerebbero bruschi cali. Con pesanti conseguenze sul totale dei beni esportati verso l’area.



E’ il caso della meccanica strumentale, dei mezzi di trasporto e del settore tessile e dell’abbigliamento. Secondo il Sace, infatti, la meccanica strumentale, che nel 2015 ha registrato una crescita dell’export del 6,3%, riporterà un rallentamento al 4-6% nel 2016 per poi subire un crollo compreso tra il 10-18% l’anno successivo. Andamento simile interesserà, sempre in caso di Brexit, il comparto dei mezzi di trasporto: dal +18 del 2015 si scenderebbe al +6-8% dell’anno in corso al -10-16% del 2017. Il settore del tessile e dell’abbigliamento riporterà, invece, una crescita 6-9% quest’anno e un calo compreso tra il -1% ed il -3%, contro il +9,2% del 2015.



Come anticipato il settore degli alimentari e delle bevande sarà interessato solamente da un rallentamento: dal +9% dello scorso anno il dato si attesterà tra il 7% ed il 10% quest’anno per rallentare al +5-6% il prossimo. Il totale dei beni esportato nel Regno Unito potrebbe riportare un +6-7% nel 2016 e un -3-7% nel 2017.



Nel 2015 il valore dell’interscambio commerciale tra Italia e Regno Unito è stato di 33,1 miliardi di euro, in crescita del 5,9% rispetto al 2014. Le esportazioni italiane sono state pari a 22,5 miliardi, per una crescita del 7,4% sull’anno precedente. Un andamento che, in caso di mancata scissione del Regno Unito dall’Ue, si rinforzerebbe, tanto che secondo il Sace le esportazioni crescerebbero del 7% quest’anno e del 6,1% nel 2017.



In tal caso la meccanica strumentale metterebbe a segno una crescita delle esportazioni del’8,9% quest’anno e del 6,8% il prossimo. Per i mezzi di trasporto si verificherebbero un +11,1% e un +7,5%, mentre per il settore tessile e dell’abbigliamento un +7,1% e un +5,9%.