Le vendite al dettaglio in crescita trainate dagli alimentari

Crescono a febbraio le vendite al dettaglio, che aumentano dello 0,3% rispetto a gennaio e ben del 2,7% in valore (e del 2,2% in volume) rispetto allo stesso mese del 2015: si tratta, secondo l'Istat, dell'incremento tendenziale maggiore da circa due anni. A trainare il settore sono soprattutto gli alimentari, cresciuti del 3,3% in valore e del 3,6% in volume.