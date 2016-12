Le tasse “mangeranno” l’85,2% delle tredicesime

Rispetto allo scorso anno rimane stabile l'importo delle cosiddette gratificazioni natalizie destinato ai pensionati, 9,2 miliardi di euro. Sale invece dell'1% la cifra destinata ai lavoratori pubblici, 9,5 miliardi di euro, mentre registra un +0,6% quella per i dipendenti privati, a 15,7 miliardi di euro.



Dallo studio delle due associazioni di categoria emerge però che, tra tasse e aumenti, l'85,2% dell'importo complessivo delle tredicesime verrà “mangiato”, lasciando nelle tasse dei contribuenti circa 5,2 miliardi di euro (due miliardi in più rispetto allo scorso anno), ovvero il 14,8% dell'importo complessivo destinato alle tredicesime (contro l'8,47% di un anno fa).



Analizzando le singole voci, Adusbef e Federconsumatori sottolineano che quella che più pesa sul monte tredicesime è quella relativa alle bollette delle utenze, pari al 22,1% e a 7,6 miliardi di euro. A seguire troviamo l'Rc Auto che, con un importo totale in calo del 5,4% (da 5,5 miliardi a 5,2), ha un peso pari al 15,1% sul monte totale delle tredicesime (contro il 16,1% del 2014).



La voce prestiti e ratei, stabile tra 2014 e 2015, pesa invece per il 12,2% e si attesta a 4,2 miliardi di euro; quella relativa ai mutui casa per l'11,3% a 3,9 miliardi (il 4,9% in meno rispetto alo scorso anno).



Notevole anche il peso di bolli auto e moto, pari all'1,9% e a 4,1 miliardi. L'Imu e la Tasi pesano, invece, rispettivamente per il 6,1% e il 6,4% del monte tredicesime totale. Per l'Imu l'importo totale è di 2,1 miliardi di euro (contro gli 1,8 miliardi del 2014, dunque il 16.7% in più), mentre per la Tasi è di ,2 miliardi (contro i due miliardi del 2014).