Le stime dello Svimez: anche il Sud in territorio positivo

Secondo l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, infatti, il Sud metterà a segno un +0,1% a fine anno (contro il -1,3% del 2014), mantenendo comunque piuttosto invariato il divario con il resto del Paese. Le stime dello Svimez indicano, infatti, un +1% per il Centro-Nord (-0,2% nel 2014).



A trainare la lenta risalita del Mezzogiorno saranno soprattutto i consumi che riporteranno un aumento dello 0,1%, anche in questo caso più lieve rispetto alla media del Centro-Nord: +0,9%. Un divario ancora più ampio emerge guardando l'andamento degli investimenti fissi lordi, per i quali lo Svimez prevede un aumento dell'1,5% per il Centro-Nord e un nuovo calo per il Mezzogiorno di un punto percentuale (una contrazione legata anche al -3% che interesserà gli investimenti pubblici).



Dati incoraggianti arrivano poi dal mercato del lavoro. Come sottolinea l'Associazione di categoria gli sgravi contributivi hanno contribuito ha portare l'occupazione in territorio positivo. A fine anno il Sud registrerà infatti un +0,6%, poco meno del +0,9% del Centro-Nord.



Buone prospettive anche per l'anno a seguire. In base alle attese, nel 2016 si assisterà ad una crescita del Sud dello 0,7%, un risultato che, insieme al +1,5% del Centro-Nord, contribuirà a far crescere il prodotto interno lordo del Paese dell'1,3%. Per il prossimo anno le stime per il Mezzogiorno indicano un +0,8% dei consumi finali (+1,3% al Centro-Nord) e un +0,5%, finalmente, anche per gli investimenti fissi lordi (che cresceranno a livello nazionale del 2% e nel Centro-Nord del 2,5%). L'occupazione è prevista crescere dello 0,6% al Sud e dello 0,9% al Centro-Nord (+0,8% il dato nazionale).