Le previsioni per il 2017: debito pubblico-PIL in leggero calo

Nell'Inclusive growth and development del WEF (acronimo che sta per World Economic Forum) l'Italia non occupa una buona posizione: nella classifica stilata nel rapporto, che valuta i Paesi avanzati per “la crescita inclusiva” – ovvero la capacità di ridurre le disparità di reddito e favorire l'inclusione sociale –, l'Italia occupa il 27esimo posto su 30.