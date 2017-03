Le performance dei distretti industriali

In effetti, l’analisi – basata su un campione di quasi 15.000 imprese appartenenti a 149 distretti industriali e di 45.000 imprese non-distrettuali attive negli stessi settori di specializzazione – ha rilevato come, non solo le imprese distrettuali siano più dinamiche rispetto a quelle non distrettuali, ma siano anche più orientate all’innovazione. Basti pensare che nei distretti si rilevano 53 brevetti ogni 100 imprese, contro i 40 ogni 100 delle aree non distrettuali.



Per quanto riguarda invece i dati finanziari, il Report di Intesa San Paolo parla di una crescita cumulata del fatturato pari al +1,4% nel biennio 2015-2016. In aumento anche il EBITDA margin, passato dal 7,2% del 2014 al 7,6% dello scorso anno. Per il biennio 2017-2018 è prevista un’ulteriore accelerazione del fatturato cumulato, pari al +4,3%, trainata sia dalla domanda estera che da quella nazionale. Allargando lo sguardo al periodo 2008-2015, si rileva un aumento del fatturato cumulato del 3,5% per i distretti contro il -2,5% delle imprese non distrettuali.



Volendo tracciare un confronto tra le performance dei distretti e le aree non distrettuali, si può notare come sia in termini di export, che di produttività, che occupazionali i distretti riportino risultati migliori. Per quanto riguarda infatti gli interscambi con l’estero e l’internazionalizzazione, l’indagine spiega che la quota di imprese distrettuali che esportano è pari al 38,4% (contro il 29,4% delle imprese non distrettuali) e che, mentre per le aree non distrettuali la presenza all’estero con partecipate sia di 18 imprese ogni cento, nei distretti la quota sale a 24,9 imprese.



Anche in termini di occupati i distretti riportano performance migliori. Tra il 2008 ed il 2015 il numero degli addetti nei distretti è aumentato del 3,4% per le piccole imprese (+3,4% anche in quelle non distrettuali), del 7,1% nelle medie (+6,5% in quelle non distrettuali) e del 4,4% in quelle di grandi dimensioni (contro il +4,1% registrato nelle grandi imprese non distrettuali). Per quanto riguarda invece la produttività del lavoro per addetto si parla di un aumento tra il 2008 ed il 2015 di 10mila euro per le grandi imprese distrettuali (+4.300 per quelle non distrettuali), di 10.800 euro per quelle di media dimensione (+7.800) e di 5.500 euro per le piccole imprese (+3.700 euro nelle piccole imprese non distrettuali).