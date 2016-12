Le imprese under 40 italiane sono oltre un milione, il numero più alto nell'UE

In nessun Paese dell'Unione europea si registra un numero di imprese guidate da un under 40 superiore a quello rilevato in Italia: gli italiani con meno di 40 anni a capo di un'impresa sono 1.155.000 contro i 990.100 del Regno Unito, i 988.200 della Polonia, i 902.200 della Romania e i 691.100 della Spagna.



In Germania, economia traino dell'intera Unione, la quota supera appena le 511mila unità. Quelle italiane rappresentano così una porzione non indifferente del totale delle imprese under 40 attive nell'UE, pari a 24.889.700. Un contributo rilevante a questa performance arriva dagli under 35.



I dati Movimprese certificano che le loro imprese – in Italia le aziende condotte da chi ha meno di 35 anni sono 600mila circa – rappresentano il 9,8% di quelle presenti nel nostro. Una percentuale che diventa ancora più consistente se si considerano soltanto le imprese aperte nei primi nove mesi del 2016: in questo caso la quota raggiunge il 31,4%.



Dall'inizio dell'anno, infatti, i giovani under 35 hanno creato circa 90mila imprese mentre quasi 40mila, nello stesso periodo, hanno chiuso i battenti con un saldo quindi in crescita di circa 50mila unità. Detto altrimenti, i giovani under 35 hanno dato vita a 325 imprese al giorno. Nel farlo, la maggior parte hanno scelto il Mezzogiorno (34.334 unità) e il Nord Ovest (21.611).



Mentre nel Centro e nel Nord Est del Paese le nuove imprese non superano le 20mila unità e si fermano rispettivamente a quota 18.064 e 13.937. Una parte delle imprese under 35, registrate a fine settembre, è attivo nel commercio (29%), nelle Costruzioni (14%) e nelle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (10%). Fra i settori ad alto valore aggiunto spiccano le Telecomunicazioni, in cui oltre la metà delle imprese fondate tra gennaio e settembre 2016 è riconducibile ai giovani.