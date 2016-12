Analizzando i dati relativi al 2014, l'Eurostat certifica che le imprese italiane “a forte crescita” sono il 6,8% rispetto al totale delle realtà imprenditoriali attive nel Paese. La percentuale più bassa rilevata nell'Unione europea, fatta eccezione per quella registrata a Cipro (2,2%) e in Romania (2,3%).



Eppure, in termini assoluti, le imprese “a forte crescita” rilevate in Italia sono 10.655, un numero inferiore soltanto ad una manciata di Paesi: Germania (29.679), Regno Unito (26.705) e Francia (13.102).



Nonostante questo le imprese “a forte crescita” italiane offrono un contributo occupazionale rilevante, dando lavoro a 722.593 persone, pari al 9,5% della forza lavoro a livello nazionale. Eurostat sottolinea che, anche in questo caso, si tratta di una delle percentuali più basse registrate tra i Paesi dell'UE, dove la media è leggermente superiore (13%). In tutta l'Unione europea, le imprese “a forte crescita” sono 145mila (il 9,2% del totale) e impiegano oltre 12 milioni di lavoratori.



I dati raccolti dall'Eurostat rilevano che la maggior parte è attiva nel settore dell'informazione e della comunicazione (15%), nel campo dei servizi amministrativi (12,7%), dei trasporti e della logistica (11%) e delle attività tecnico-scientifiche (11%).



Dunque le imprese “a forte crescita” rappresentano una porzione esigua del tessuto imprenditoriale italiano, che negli anni della crisi economica hanno vissuto momenti molto difficili: analizzando i dati forniti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE) e da CRIBIS D&B, il Centro Studi ImpresaLavoro sostiene che, alla fine di quest'anno, in Italia le imprese fallite dall'inizio della crisi supereranno le 100mila unità.