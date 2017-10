Le donne riscoprono la terra: boom di agriturismi a conduzione femminile

Le quote rosa, in campagna, vincono. Almeno stando ai dati dell' Istat sul numero degli agriturismi in Italia: da un lato si conferma il trend di crescita delle aziende agricole (nel decennio 2006-2016 sono passate da 16.765 a 22.661), dall'altro, e questa è la novità, aumentano quelle a guida femminile. Più di un agriturismo su tre (36%) è a conduzione femminile e la maggiore concentrazione di gestione "rosa" si rileva in Toscana: sono 1.816 unità e rappresentano il 40,2% degli agriturismi della regione e l'8% di quelli nazionali.

Le aziende e i clienti. Gli agriturismi autorizzati nel 2016 sono, dunque,22.661, 423 in più rispetto all'anno precedente (+1,9%). Tale incremento è dato dalla differenza tra le 1.275 nuove aziende e le 852 cessazioni.Le presenze dei clienti negli agriturismi ammontano a 12,1 milioni (+6,6% rispetto al 2015), come emerge dall'indagine Istat sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.



Pià agriturismi al Sud. Nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno è localizzato il 59,5% degli agriturismi con alloggio, il 56,1% delle aziende con ristorazione, il 59% di quelle con degustazione e il 62,3% delle unità con altre attività. L'84% delle aziende agrituristiche è situato in aree montane e collinari, il restante 16% si trova in pianura. L'aumento del numero degli agriturismi, registrato in tutte le ripartizioni, è più consistente nel Mezzogiorno del Paese (+6,3%) rispetto al Centro (+1,8%) e al Nord (+0,3%).