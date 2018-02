Le chitarre Gibson rischiano la bancarotta: in rosso per mezzo miliardo di dollari

Uno dei più grandi marchi della musica, la famosissima Gibson, rischia di dover portare i libri in tribunale. Produttrice di chitarre elettriche che hanno fatto la storia della musica, dopo 120 anni di gloriosa attività l'azienda, che ha sede a Nashville, in Tennessee, sta infatti per finire schiacciata dai debiti. Ed entro agosto dovrà ripianare un rosso da 375 milioni di dollari ai quali si aggiungono prestiti bancari per altri 145 milioni.