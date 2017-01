Le Borse asiatiche ancora in rosso Il petrolio resta sotto i 30 dollari

La Borsa di Tokyo chiude in forte ribasso , con l'indice Nikkei che perde il 2,43% a 16mila punti. Ancora peggio Shanghai , che cede il 3,23% a 2.880. E Hong Kong finisce a -1,39%. Il trend asiatico rimane dunque in pesante rosso dopo un tentativo iniziale di ripresa. Occhi sempre puntati sul petrolio, con il barile del Wti sceso ieri fino a 26 dollari e risalito poi leggermenti a 28. Attesa per la riunione del Consiglio direttivo Bce e per le parole di Draghi.

A penalizzare i mercati asiatici anche le paure legate allo stato di salute dell'economia in Cina. Alla Borsa di Hong Kong l'indice principale è caduto per la prima volta dal 1998 sotto il valore del suo patrimonio netto ("net asset"), segno che il denaro sta uscendo dalla piazza finanziaria nota come una delle economie più aperte al mondo. Secondo un analista di Bloomberg si tratta di "vendite che non sono legate a ragioni reali: si vende per panico e molte vendite sono allo scoperto".



Sempre in tensione i mercati, con le banche al centro delle turbolenze finanziarie. Dopo un altro mercoledì nero per le Borse europee, si aspetta l'apertura dei mercati del Vecchio Continente.