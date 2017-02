Le 500 aziende più preziose del mondo nel 2017: Google in vetta supera Apple, grande scalata di Facebook

Google cresce del 24% in un anno e supera Apple , diventando il brand più influente al mondo. La "grande mela" è stata sul trono per ben 5 anni, e questo rende il suo passaggio di testimone ancora più rilevante. La classifica annuale di Brand Finance rivela che il valore stimato di Google come brand si attesta per il 2016 a 109,5 miliardi di dollari , mentre Apple cala del 27% e arriva a 107,1 miliardi .

Grande e incessante scalata di Facebook, il colosso dei social network che cresce del +82% posizionandosi nella top ten dei brand più "preziosi" tra le uniche due aziende "non tecnologiche" delle dieci, ovvero la multinazionale america di negozi al dettaglio Walmart e la ICBC, una delle quattro più grandi banche cinesi.



Investimenti nel marketing, popolarità, fidelizzazione, soddisfazione dei dipendenti e reputazione aziendale sono gli elementi presi in considerazione per dare una misura finanziaria del valore del brand.

Questi le 5 fasi di approccio per l'analisi annuale: Inputs - Stakeholder Behaviour - Performance - Brand Equity - Value Drivers - Brand Contribution



La top ten dei brand più influenti:

1. Google - 109,470 mld di dollari (+24%)

2. Apple - 107,1 mld di dollari (-27%)

3. Amazon.com - 106,4 mld di dollari (+53%)

4. AT&T - 87 mld di dollari (+45%)

5. Microsoft - 76,2 mld di dollari (+13%)

6. Samsung - 66,2 mld di dollari (+13%)

7. Verizon - 65,9 mld di dollari (+4%)

8. Walmart - 62,2 mld di dollari (+16%)

9. Facebook - 62 mld di dollari (+82%)

10. ICBC - 47,8 mld di dollari (+32%)