17:10 - In merito a un'eventuale iniziativa comune con Cgil e Cisl per la riforma del mercato del lavoro, la Uil si dice "favorevole" purché non sia solo "di facciata". Il leader della Uil, Luigi Angeletti, spiega che lunedì 29 settembre "ci dovremmo incontrare" con gli altri sindacati e poi "si riunirà il nostro esecutivo, nel pomeriggio, e si deciderà".