Lavoro: tasso di disoccupazione in calo al 10,5% entro la fine del 2017

Secondo l'ultimo rapporto sull'occupazione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, pur trattandosi del terzo valore più basso tra i Paesi dell'area OCSE – peggio di noi fanno soltanto Grecia e Turchia –, il tasso di occupazione italiano è leggermente migliorato rispetto al passato, anche se nel 2017 resterà ancora al di sotto dei livelli precedenti la crisi economica.



L'OCSE osserva che il tasso di disoccupazione, che misura il rapporto tra le persone in cerca di un impiego e la forza lavoro, in Italia nel 2015 si è attestato all'11,5%, in calo rispetto al picco del 12,8% e secondo le previsioni dovrebbe scendere a 10,5% entro la fine del 2017. Tuttavia, sottolinea il rapporto, si tratta ancora di un valore molto superiore alla media dell'area euro. Zone d'ombra non mancano, purtroppo.



In Italia, i disoccupati di lunga durata – ovvero tutte quelle persone in cerca d'impiego da oltre un anno – sono il 58,7% del totale dei disoccupati che, seppure in calo di 3,5 punti percentuali al picco raggiunto nel 2014, rimane una delle quote più alte tra quelle registrate tra i Paesi dell'area OCSE.



Secondo le stime di UnionCamere e il Gruppo Clas, tra nuovi impieghi e sostituzioni, entro il 2020 le imprese e la Pubblica amministrazione italiana avranno bisogno di 2,5 milioni di lavoratori. Il 22% di questi nuovi posti arriverà dal commercio e dal turismo, mentre il 32% dai servizi alle persone e dalla Pubblica amministrazione.



Le imprese attive nelle comunicazioni, l'ICT, nel credito e nei servizi avanzati avranno bisogno di 464 mila lavoratori, un numero superiore a quello richiesto dall'industria in senso stretto (303 mila professionisti) e dalle costruzioni (123 mila).