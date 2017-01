Lavoro,Schulz:bene governo italiano

15:01 - "Il governo italiano è fantastico, sta facendo il massimo per mobilitare gli investimenti e lo sostengo in questo". Lo ha detto il presidente del Parlamento Ue Martin Schulz arrivando alla conferenza sull'occupazione in Europa. All'incontro, che si tiene a Milano, partecipano anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il premier olandese Mark Rutte e quello ungherese Viktor Orban.