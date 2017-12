Lavoro privato, dal 2018 età pensioni vecchiaia di donne come uomini

Scatta la parificazione per l'età per la pensione di vecchiaia tra uomini e donne. Da gennaio, infatti, secondo quanto previsto dalla legge Fornero, le donne del settore privato dovranno aspettare un anno in più per la pensione di vecchiaia raggiungendo i 66 anni e sette mesi, così come già accade nel pubblico. L'età per l'accesso sarà, ad esclusione della Grecia, già nel 2018 la più alta in Europa.