Lavoro, Poletti: impegni rispettati

"In dodici mesi abbiamo fatto la delega sul lavoro e in sei mesi approvato otto decreti sul lavoro, realizzando così al cento per cento la delega che ci aveva consegnato il Parlamento. Abbiamo escluso il salario minimo, per il quale abbiamo fatto una scelta politica". Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti lo ha detto intervenendo a una manifestazione della Cgil a Firenze, parlando del Jobs Act e dell'attività dell'esecutivo in tema occupazione.