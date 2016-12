16:10 - Sempre più anziani al lavoro: è il quadro che emerge da un'indagine del Centro studi di Confindustria. Durante la crisi, infatti, i 55-64enni occupati sono aumentati di 1,1 milioni, contro il calo di 1,6 milioni tra i 25-34enni. Per gli over 55 il tasso di occupazione è così salito al 46,9% nel terzo trimestre 2014 (dal 34,2% nel terzo trimestre 2007), mentre per i giovani è sceso di 11,2 punti a 59,1%.