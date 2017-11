Lavoro, Padoan: "Focus sui giovani, incentivare le assunzioni"

"Per i giovani non si è fatto abbastanza. La crescita economica inizierà a produrre benefici anche per loro, favorendone l'ingresso in un mercato del lavoro reso più dinamico, ma misure specifiche dovrebbero accelerare questo recupero". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ribadendo che le "poche risorse a disposizione" per la manovra andranno concentrate su "misure per incentivare le assunzioni dei giovani".