Lavoro: occupazione in crescita nelle micro e piccole imprese

Il 2015 si è chiuso positivamente per quanto riguarda il mercato del lavoro. I dati del ministero del Lavoro, infatti, hanno rilevato un calo dei licenziamenti dell'8,14% rispetto all'anno precedente e una crescita complessiva delle assunzioni del 7,2%. La riduzione più elevata delle cessazioni si è verificata nel quarto trimestre dell'anno.

In termini occupazionali un contributo elevato, come spesso è stato osservato, giunge dalle micro, piccole e medie imprese. Un contributo che è proseguito ancora ad inizio 2016. In Italia, a gennaio, l'occupazione è cresciuta dello 0,3% rispetto all'ultimo mese del 2015 e dell'1,3% su base annua (Istat).