Lavoro, nel 2015 record di donne dirigenti in Italia: quasi 1 su 3

Record in Italia nel 2015 per la "quota rosa" ai vertici delle aziende. Le donne dirigenti, in tutti i settori, hanno superano il 29%, rispetto al 26% di 5 anni fa. E' quanto rileva una ricerca dell'Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali e di Federmanage. Emerge poi che in Italia è in aumento la figura del padre in "congedo parentale" per accudire i neonati: la quota è salita dal 7% nel 2008 al 12,2% del 2014.