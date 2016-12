Lavoro: lo "skills mismatch" frena gli under 30

Ma quanto rilevato dalla Commissione europea non è propriamente una novità: in Italia i datori di lavoro hanno lamentato spesso l'assenza di candidati ideali a cui affidare un impiego. Una ricerca McKinsey (Studio ergo Lavoro. Come facilitare la transizione scuola-lavoro per ridurre in modo strutturale la disoccupazione giovanile in Italia) rileva che solo il 42% delle imprese italiane ritiene che i giovani, che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro, siano in possesso di una preparazione adeguata.



Trovare il candidato ideale diventa così estremamente complicato: sempre secondo McKinsey, nel 2012 le imprese hanno avuto difficoltà a reperire candidati (sia in termini di quantità che in termini di profili e competenze adeguate) per il 16% delle posizioni ricercate, corrispondenti a circa 65 mila posti di lavoro.



Dunque le statistiche dimostrano uno scollamento sostanziale tra le conoscenze in possesso ai giovani italiani e le esigenze del mondo imprenditoriale, che denuncia tanto un deficit di competenze generali quanto la mancanza di esperienza pratica.



Inoltre, secondo una rilevazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia è tra i pochi Paesi a presentare una quota elevata sia di lavoratori under 30 sotto-qualificati (under-skilled) che sovra-qualificati (over-skilled): nel primo caso, il nostro Paese occupa la seconda posizione nell'area OCSE, mentre nel secondo caso occupa la settima.



Ma l'utilizzo di lavoratori sovra-qualificati in impieghi, che in realtà richiedono competenze inferiori, si ripercuote inevitabilmente sulla produttività del lavoratore stesso e del salario percepito: secondo uno studio – L'overeducation in Italia: le determinanti e gli effetti salariali nei dati AlmaLaurea – un overskilled-overeducated guadagna fra il 15 e il 25% in meno rispetto alla media dei laureati, proprio perché svolge un impiego che non richiede l'utilizzo delle competenze acquisite nel percorso di studi.