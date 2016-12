Lavoro: le zone d'ombra che ostacolano la piena ripresa dell'occupazione

Insomma, nel complesso i livelli occupazionali sono migliorati negli ultimi tempi rispetto agli anni più duri della crisi economia. Restano tuttavia delle zone d'ombra, ostacoli che rallentano la piena ripresa dell'occupazione. A cominciare dalla disoccupazione di lunga durata e dalla partecipazione alla forza lavoro.



Negli Stati Uniti i buoni risultati ottenuti si scontrano proprio con l'andamento del tasso di partecipazione alla forza lavoro, ovvero il rapporto tra forza lavoro – occupati e disoccupati in cerca di impiego – e popolazione. Quest'ultimo indicatore ha registrato una discesa già dal 2010, arrivando persino a toccare i minimi da oltre 40 anni, al 62,4%.



Per quanto riguarda l'Unione europea, la quota di disoccupazione di lunga durata – la condizione, cioè, che interessa i disoccupati che sono senza lavoro da 12 mesi o più – si è attestata nel 2015 al 48,3%, ma il livello varia in modo significativo in tutte le regioni (Eurostat). In circa il 30% delle regioni europee la maggioranza dei disoccupati risultava essere senza lavoro da almeno un anno, ma in alcune realtà – ad esempio in quattro regioni della Grecia – il valore supera, e non di poco, il 70%.



In Italia, se si osservano i recenti dati Istat, le differenze si notano soprattutto tra le classi di età. Nella classe 25-34 anni gli inattivi sono aumentati in un anno (marzo 2015 – marzo 2016) di 20 mila unità (gli inattivi sono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle che l’Istat non classifica come occupate o in cerca di occupazione); nulla la variazione nella classe 35-49 anni.



Su base congiunturale i dati sono abbastanza conformi. Nella classe di età 25-34 anni si registra un calo del tasso di occupazione e di quello di inattività pari a 0,1 punti percentuali, mentre il tasso di disoccupazione cresce di 0,4 punti. Tra i 35-49enni il tasso di occupazione cresce nell’ultimo mese di 0,4 punti percentuali, a fronte di una diminuzione del tasso di disoccupazione di 0,5 punti e della stabilità del tasso di inattività.



Nel nostro paese il tasso di occupazione (15-64 anni) raggiunge a marzo il 56,7%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Nel 2015, relativamente alla fascia di età 20-64 anni così come previsto dall'obiettivo della Strategia Europa 2020 (occupazione al 75%), l'indicatore si è attestato al 60,5% (il target Ue per l'Italia è fissato al 67%).