Lavoro: le persone economicamente inattive nell'UE

Gli inattivi, per definizione, sono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle che non vengono classificate come occupate o in cerca di occupazione. Sono diversi i motivi che spingono le persone nell'area dell'inattività, dunque nel tempo tale condizione può mutare in uno stato di occupazione o disoccupazione. Ad esempio rientrano nella cosiddetta “zona grigia” coloro che sono inattivi perché non in cerca, ma che potrebbero risultare impiegabili. Lo scorso anno, rileva l'Eurostat, 89 milioni di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni erano economicamente inattive nell'Unione europea.