Lavoro: le difficoltà riguardano soprattutto gli autonomi

A beneficiarne sarebbe una porzione consistente dei lavoratori autonomi – secondo il premier, lo sconto interesserà una platea “di 500mila persone” –, ovvero una delle categorie che ha sofferto particolarmente gli effetti della crisi economica.



Tanti sono stati i posti di lavoro andati perduti tra il 2007 e il 2015: Confesercenti stima che, in questo arco temporale, i lavoratori autonomi sono diminuiti di 552 mila unità (-10%). Un'emorragia che non accenna a fermarsi, purtroppo.



Quanto certificato recentemente dall'ISTAT – secondo i dati ancora provvisori, a luglio il numero degli occupati è calato rispetto al mese precedente (-63mila) – è attribuibile principalmente ai lavoratori autonomi. Quest'ultimi sono diminuiti tanto su base mensile (-68mila unità, -1,2%) quanto, anche se in modo meno consistente, su quella annuale (-18mila unità, -0,3%).



Se si guarda ai lavoratori dipendenti, la situazione prende una piega leggermente diversa: a luglio il numero dei lavoratori dipendenti è rimasto stabile rispetto al mese precedente (-5mila unità) mentre è risultato in crescita su base annuale (+244mila unità, +1,7%).



Discorso simile per i lavoratori dipendenti a termine che sono aumentati invece di 10mila unità sul mese (+0,4%) e di 41mila unità rispetto all'anno precedente (+1,7%).