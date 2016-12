Lavoro: la crescita sostiene la risalita dell'occupazione

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Inps, infatti, nei primi tre mesi del 2016 le domande complessive di indennità di disoccupazione sono state 353.293, vale a dire un calo del 28,2% rispetto allo stesso periodo del 2015.



Altro dato interessante è quello relativo ai posti vacanti. Il tasso di posti vacanti è un indicatore che fornisce un'ulteriore chiave di lettura rispetto alla vitalità del mercato del lavoro. Tasso di disoccupazione e tasso di occupazione rappresentano la porzione di offerta sulla forza lavoro, soddisfatta o meno. Al contrario il tasso di posti vacanti riguarda il lato della domanda, cioè le imprese.



Così nella definizione Istat: “I posti vacanti misurano le ricerche di personale che alla data di riferimento (l'ultimo giorno del trimestre) sono già iniziate e non ancora concluse. Sono, infatti, quei posti di lavoro retribuiti che siano nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di diventarlo, per i quali il datore di lavoro cerchi attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata e sia disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo”.



Nel primo trimestre 2016 il tasso di posti vacanti è rimasto stabile allo 0,7% rispetto al trimestre precedente. Il tasso è stabile sia nell’industria sia nei servizi, rispettivamente allo 0,6% e allo 0,7% (percentuali comunque in lieve miglioramento rispetto al 2014).



La risalita della domanda interna (consumi e investimenti), che compensa il rallentamento del commercio estero, ha effetti positivi sui livelli occupazionali. Non a caso, pur mantenendosi il tasso di disoccupazione su valori stabili (11,3% in media d'anno), l'Istat nelle prospettive per l'economia italiana nel 2016 prevede l'occupazione, espressa in termini di unità di lavoro, in aumento (+0,8% rispetto al 2015), sostenuta dalla crescita dell'attività economica.