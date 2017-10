Lavoro, la Cgil: ad agosto è record di contratti a termine

Boom part-time - Si assiste poi a un altro fenomeno: cresce il part-time, soprattutto involontario, svolto cioè non per scelta del lavoratore ma in mancanza di occasioni di impiego a tempo pieno. Nel suo complesso il part-time raggiunge "il record" di 4 milioni 329mila occupati nel secondo trimestre 2017: oltre 900mila in più rispetto al 2008 (3,417 milioni) e quasi 1,5 milioni in più del 2004 (2,849 milioni). Nel dettaglio invece, il tempo parziale involontario è passato da 1,389 milioni di occupati del secondo trimestre 2008 ai 2,622 milioni del secondo trimestre 2017.



L'analisi - I numeri del mercato del lavoro dimostrano "come sia profondamente cambiato e peggiorato il mix di occupazione" e che "l'aumento del numero dei precari sommato al part-time involontario produce una cifra record di oltre 4,5 milioni di persone che svolgono un'attivitaà che non hanno scelto e che non vorrebbero". Lo afferma il presidente della Fondazione Di Vittorio della Cgil, Fulvio Fammoni, a proposito dell'ultimo studio realizzato dalla stessa Fondazione in cui si dà "un giudizio negativo sulla qualità dell'occupazione" nel Paese.