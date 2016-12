Lavoro, l'Ocse lancia l'allarme giovani: i "non occupati" sono 40 milioni

L'Ocse lancia l'allarme Neet, i giovani che non studiano, non hanno un lavoro e neanche lo cercano: si tratta di un esercito che nel 2015 conta 40 milioni di persone nei Paesi dell'organizzazione, pari al 15% degli under 30. "Tra questi - sottolineano all'Ocse -, oltre due terzi non sono alla ricerca attiva di un lavoro". Nel 2014 i Neet avrebbero potuto generare un reddito lordo di 360-605 miliardi di dollari, pari allo 0,9-1,5% del Pil Ocse complessivo.