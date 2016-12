Lavoro: l'incidenza del cuneo fiscale in Italia

Secondo le stime del servizio politiche economiche e territoriali della UIL, abbassare di sei punti percentuali i contributi previdenziali a carico delle imprese e dei lavoratori garantirebbe un risparmio sul costo del lavoro di circa 1.440 euro l'anno medi, calcolato su un reddito di 24mila euro. Una cifra che scenderebbe a 720 euro l'anno per uno stipendio di 12mila euro, passando per i 1.200 euro su un salario annuo di 20mila euro, per arrivare ai 2.100 euro su buste paga di 35mila euro l'anno.



Il cuneo fiscale è cresciuto ulteriormente nel corso dell'ultimo anno. Nel suo Taxing Wages 2016, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE) sottolinea che nel 2015 il cuneo fiscale – la somma di tutte le imposte (dirette, indirette o sotto forma di contributi) che, a carico dei dipendenti o dei datori di lavoro, incidono sul costo del lavoro stesso – per il lavoratore dipendente italiano medio e senza figli è cresciuto di 0,76 punti percentuali – il secondo incremento più elevato registrato nell'area OCSE lo scorso anno –, fino a toccare il 49%.



Una percentuale notevolmente superiore alla media OCSE (35,9%) e inferiore soltanto a quella applicata in una manciata di altri Paesi: Belgio (55,3%), Austria (49,5%) e Germania (49,4%).



L'OCSE osserva che in Italia il cuneo fiscale deriva dalle imposte sul reddito, pari al 17,5%, contributi a carico dei dipendenti per il 7,2% e contributi a carico del datore di lavoro per il 24,3%, che nell'insieme contribuiscono a alzare il costo totale del lavoro a 54.484 dollari.