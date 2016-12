Lavoro: l'autoimprenditorialità per correre ai ripari

15:43 - Le stime fanno sperare ben poco. La pesante situazione legata alle difficoltà occupazionali è destinata a durare ancora nei prossimi anni e nell'ultimo bollettino la BCE prevede nell'Eurozona un tasso di disoccupazione al di sotto del 10% soltanto nel 2019. Per la precisione al 9,5%, in rialzo dello 0,1% rispetto alle precedenti rilevazioni. Per il resto i dati sono confermati: disoccupazione all'11,6% nel 2014, all'11,3 nel 2015 e al 10,9 nel 2016.

Negli anni della crisi si sono registrati molti casi di persone che, non trovandolo un lavoro, hanno deciso di ripiegare creandolo da sé. Sono soprattutto over 50, donne e giovani a tentare la strada dell’autoimprenditorialità per superare la crisi occupazionale. Talvolta, insomma, si rivela, oltre che un’opportunità, una necessità. Giovani e donne, in Italia ne sappiamo qualcosa, sono le categorie più a rischio esclusione (il loro mancato contributo al mercato del lavoro costa sempre qualcosa in termini di perdita del Pil), così come i disoccupati sopra i 50 anni, che hanno maggiori difficoltà a individuare una ricollocazione.

L'autoimprenditorialità non è una pratica isolata. Si organizzano corsi ad hoc e si pubblicano bandi al fine di favorire la nascita di nuove imprese. In particolare nel 2013, gli italiani over 50 che a seguito della perdita del lavoro hanno deciso di avviare un’attività in proprio sono stati più di 13 mila, secondo quanto emerso da un’elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati del Registro Imprese. Tuttavia, spesso, sono ditte individuali che necessitano di adempimenti burocratici più snelli per la costituzione. Di questa tipologia se ne contano all'incirca 120 mila, soprattutto da parte di uomini (57,1%).

Le donne ricorrono a questa opportunità per svariate ragioni. Non bisogna dimenticare, tra le altre cose, che purtroppo a parità di mansioni e incarichi le donne guadagnano meno dei colleghi uomini (e nonostante una migliore preparazione). Tra giugno 2012 e giugno 2013 il numero delle imprese femminili è cresciuto di quasi cinquemila unità, secondo l’osservatorio dell’Imprenditoria femminile di Unioncamere-InfoCamere. Alla fine del secondo trimestre dell’anno scorso, le società “al femminile” iscritte al Registro delle imprese delle Camere di commercio erano 1.429.880, il 23,6% del totale delle imprese. Il 12% di queste imprese risultava guidato da donne sotto i 35 anni di età, mentre nel 6% dei casi da donne immigrate.

Ora l'autoimprenditorialità, da sola, non risolve il problema del lavoro. Molto dipende anche dai settori di competenza (vanno per la maggiore commercio, autoriparazione, agricoltura e pesca) e dalla possibilità di accesso al credito, piuttosto ridotta negli anni della crisi (credit crunch). Eppure si dimostra in determinati casi una via percorribile, o comunque migliore dell'attuale condizione lavorativa. In altre parole interessa non solo chi il lavoro lo perde (o chi non lo trova), ma anche chi lavora a condizioni ritenute non adeguate.

Vengono definiti working poor, ovvero coloro con un basso livello di reddito. Un recente studio del Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro (Cnel) li aveva quantificati in Italia in due milioni solo tra i dipendenti, 756 mila tra gli autonomi. La ripartizione comprende, al solito, giovani, donne e stranieri soprattutto. C’è però da osservare che anche quest'ultimo è un problema non solo italiano, bensì europeo. Nel nostro paese, infatti, la quota di working poor tra i lavoratori dipendenti è più bassa rispetto alla media europea. Nel 2010, ad esempio, si attestava al 12,4% dei dipendenti quando la media Ue era al 17% e quella dell’eurozona al 14,8%. Resta però il fatto che la crisi economica ha condizionato, e non poco, le dinamiche del mercato del lavoro. E a farne le spese sono i soliti noti.