Lavoro: Italia agli ultimi posti in Europa per tasso di occupazione

È anche il confronto europeo a confermarlo. Nelle ultime rilevazioni Istat il tasso di occupazione in Italia risulta essere, stabile, al 57,3%. Nella media del secondo trimestre (dati Eurostat) si attesta al 57,7%, al pari cioè di Croazia e sopra la Grecia, ma alle spalle della Spagna, che pure presenta un tasso di disoccupazione più alta. Da cosa dipende questa apparente discrepanza?



Il tasso di disoccupazione, lo ricordiamo, è un indicatore che tiene in considerazione il numero di persone che cercano lavoro sul totale della popolazione attiva, senza però trovarlo (contribuisce, perciò, a determinare la partecipazione al mercato del lavoro). Il tasso di occupazione, al contrario, è il rapporto tra occupati e, per dirla con Istat, la corrispondente popolazione di riferimento.



Sul fronte occupazionale nel 2015 l'Italia si è collocata agli ultimi posti, con una percentuale complessiva pari al 60,5% (Eurostat). Ben lontani da noi sono Svezia (80,5%), Germania (78%), Gran Bretagna (76,9%), Danimarca ed Estonia (76,5%) e Olanda (76,4%). Ma anche Francia (70%) e Spagna (62%) ci superano. Un anno prima Italia e Spagna presentavano entrambe un tasso di occupazione al 59,9%, sopra Croazia (59,2%) e Grecia (53,3%).



Osservando il trend relativo al secondo trimestre 2016, poco cambia rispetto al 2015: l'Italia è sopra la Grecia, ma al pari della Croazia. Spagna (tasso di disoccupazione al 19,5% ad agosto) e Francia (disoccupazione oltre il 10% nello stesso periodo) precedono il nostro paese. L'obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 – garantire un posto di lavoro ad almeno il 75% della popolazione d'età compresa tra i 20 e i 64 anni – è ancora lontano dall'essere centrato, non solo in Italia.



Al momento, stando ai dati 2015, la Germania è tra i pochi ad avere raggiunto l'obiettivo, considerato che il target varia di paese in paese ed è strettamente connesso alle possibilità e alle capacità di ogni Stato membro. L'Italia, in questo senso, dovrebbe garantire un'occupazione al 67% dei lavoratori tra i 20 e i 64 anni.