Lavoro,Istat:retribuzioni invariate

A gennaio l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto a dicembre. Lo rileva l'Istat che sottolinea, però, un aumento dello 0,7% nei confronti di gennaio 2015. L'incremento tendenziale è dell'1% per i dipendenti privati e nullo per quelli della P.A. a causa del blocco dei contratti. I settori in crescita: tessili, abbigliamento e lavorazione pelli (2,5%); commercio e energia elettrica e gas (1,9%) e agricoltura (1,8%).