Lavoro, Istat: nel 2015 in Italia record di giovani nullafacenti

Nel 2015 l'Italia è stato il Paese europeo con la più alta quota di giovani che non studiano e non lavorano (i cosiddetti "Neet"). Lo rileva l'Istat, precisando che la percentuale, relativa a 15-29enni di entrambi i sessi, è salita dal 19,3% al 25,7% tra il 2008 e lo scorso anno. A crescere è soprattutto la quota di ragazzi (dal 15,6% al 24,2%), anche se quella femminile (in aumento dal 23% al 27,1%) risulta costantemente superiore.