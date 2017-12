Lavoro, Istat: in un anno 100mila "scoraggiati" in meno

Nel mondo del lavoro ci sono 100mila "scoraggiati" in meno in un anno. Lo rileva l'Istat, spiegando che si tratta delle persone, classificate come "inattive", che vorrebbero lavorare ma non cercano un impiego perché ritengono di non riuscire a trovarlo. La riduzione prosegue ininterrotta da dieci trimestri. Tuttavia il numero assoluto resta ancora elevato, pari a un milione 651mila, soprattutto tra le donne: le "sfiduciate" sono oltre un milione.