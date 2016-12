Lavoro, Istat: calano scoraggiati

Diminuisce il numero dei cosiddetti scoraggati. Secondo i dati forniti dall'Istat sul mercato del lavoro nel secondo trimestre del 2015, sono calati di 114mila unità in un anno coloro che, pur se disoccupati, non cercano un lavoro. Il calo è stato registrato soprattutto nel Mezzogiorno e tra i giovani nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni. Aumentano inoltre gli inattivi per motivi di studio (+77mila unità).