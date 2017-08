Lavoro, ipotesi sgravi del 50% sui contributi per i giovani assunti

Un taglio del 50% dei contributi rivolto ai giovani assunti a tempo indeterminato, per i primi tre anni. E' l'ipotesi a cui sta lavorando il governo per rendere strutturale lo sgravio. A questa riduzione potrebbe seguire uno sconto di 3 punti (con l'aliquota che passerebbe dal 33% al 30%) per il periodo successivo. Sul tappeto la possibilità che l'intervento sul cuneo possa riguardare gli under35 o gli under30.