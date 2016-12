Lavoro, Inps: "Con il calo degli sgravi contributivi crollano i contratti stabili"

Meno contratti a tempo indeterminato - L'Inps segnala un rallentamento nelle assunzioni che colpisce prevalentemente i contratti a tempo indeterminato. Il calo è di 379mila unità, pari a -33,7% rispetto ai primi sette mesi del 2015. Tuttavia, il dato va letto tenendo in considerazione un elemento: nel 2015 l'impennata delle assunzioni a tempo indeterminato è stata favorita dall'abbattimento integrale dei contributi previdenziali di cui poteva beneficiare il datore di lavoro per tre anni.



l dato va considerato in relazione al forte incremento delle assunzioni a tempo indeterminato registrato nel 2015, anno in cui tali assunzioni potevano beneficiare dell'abbattimento integrale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni. Per i contratti a tempo determinato, nei primi sette mesi del 2016, si registrano 2.143.000 assunzioni, in linea con il 2015 (+ 0,9%) e in crescita rispetto al 2014 (+ 3,5%). Per i contratti in apprendistato si osserva una crescita rispetto all'analogo periodo del 2015, del 15,4%. I contratti stagionali invece registrano una riduzione del 9,0%.