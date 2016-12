Lavoro: in aumento l'occupazione nelle micro e piccole imprese italiane

Secondo l'Osservatorio Mercato del Lavoro CNA, che analizza l'andamento mensile dell'occupazione in un campione di 20.500 micro e piccole imprese che impiegano 125 mila dipendenti, a febbraio 2016 l'occupazione nelle micro e piccole imprese (MPI) è aumentata sia rispetto al mese precedente (+0,4%) – la CNA osserva che si tratta dell'incremento mensile più consistente degli ultimi quindici mesi – che annuale (+2,5%). La crescita occupazionale registrata tra le MPI italiane deriva da una diminuzione delle cessazioni (-5,9%) che controbilancia il calo delle assunzioni (-4,4%).



La CNA sottolinea che il calo della decontribuzione sulle assunzioni fisse, passata a gennaio dall'esonero al 100% su un limite di 8.060 ad un esonero del 40% con un tetto massimo di 3.250 euro, ha determinato una riduzione consistente dei contratti a tempo indeterminato (-36%) e spinto le imprese a preferire quelli a tempo determinato e i contratti di apprendistato, cresciuti (rispettivamente) del 15,3 e del 29,3% su base mensile.



Al di là di quanto rilevato dalla CNA nel mese di febbraio, le previsioni del Sistema informativo Excelsior – Unioncamere e ministero del Lavoro stimano una crescita dei contratti di lavoro nel primo trimestre del 2016. Tra gennaio e marzo, gli imprenditori italiani prevedono di stipulare oltre 227mila nuovi contratti di lavoro sia dipendente (assunzioni effettuate direttamente dalle imprese) che “atipico” (contratti in somministrazione, incarichi a professionisti con partita IVA, collaborazioni occasionali o a progetto): un dato in aumento rispetto ai 191mila contratti stipulati tra ottobre e dicembre del 2015 (+19%).



Nel secondo trimestre 2016 le cose dovrebbero prendere una piega leggermente diversa, con le imprese – specie quelle di piccole, medie e micro dimensioni – che non sembrano intenzionate ad assumere nuovi dipendenti.



Stando ai risultati del Manpower Employment Outlook Survey, l'indagine di ManpowerGroup condotta ogni tre mesi interpellando mille datori di lavoro, solo il 6% assumerà nuovi addetti – il rapporto osserva che l'occupazione sarà trainata principalmente dalle grandi aziende (con 250 o più dipendenti) –, mentre il resto degli imprenditori intervistati prevede un calo delle assunzioni (4%) o non ha intenzione di aumentare il proprio organico (87%).



Praticamente, pur rimanendo stabili rispetto ai tre mesi precedenti, nel secondo trimestre del 2016 le prospettive di assunzione migliorano di sei punti percentuali rispetto allo scorso anno.