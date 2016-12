Lavoro: il tasso di attività in Italia e in Europa

Non solo, il tasso di attività (che calcola la popolazione economicamente attiva, quindi sia occupata che in cerca di occupazione, ovvero disoccupata) degli italiani è inferiore anche al tasso di attività degli stranieri presenti nel nostro Paese e di molto inferiore alla media Ue (77,3%). Secondo l’Istituto di statistica mentre il tasso di attività degli italiani si attesta al 67,9%, quello degli stranieri in Italia è al 74,3%.



Quest’ultimo dato si riferisce a tutti gli stranieri presenti nel nostro Paese, dunque sia a quelli provenienti da Paesi europei che a quelli provenienti dall’area extra-Ue, ma anche scorporando la componente straniera il tasso di attività degli italiani risulta essere più bassa: per quelli provenienti dai Paesi dell’Unione europea si attesta infatti al 78%, mentre per quelli extra-Ue al 72,6%.



Una dinamica simile si riscontra anche in altri Paesi dell’Unione europea. In pochi per la verità: otto. Tra questi c’è la Grecia, con un tasso di attività dei cittadini locali pari al 72,6% contro l’80,7% dei cittadini provenienti da Paesi al di fuori dell’Unione; la Slovenia, con il 75,7% contro l’83,5%; la Slovacchia, 76,2% contro l’81,3% e in Spagna, 82% contro il 78,7%. Divari più esigui si registrano invece a Cipro, in Portogallo, nella Repubblica Ceca e in Ungheria. Al contrario l’Olanda presenta un divario più ampio nel senso opposto: il tasso di attività dei cittadini nazionali è pari all’82,2% contro il 59% degli stranieri.



Tornando all’Italia, tuttavia, i risultati di un’inversione di marcia cominciano a vedersi. Il resoconto sul mese di aprile dell’Istat evidenzia, infatti, sì un lieve aumento del tasso di disoccupazione all’11,7%, ma anche un incremento del numero degli occupati e un calo degli inattivi.