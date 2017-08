Lavoro, il ministro Poletti: "Con il bonus giovani previsti 300mila nuovi occupati"

Inoltre nella prossima legge di bilancio "ci sarà una clausola che impedirà che si utilizzino i licenziamenti, per evitare comportamenti furbeschi. Noi vogliamo avere più giovani che lavorano".



Se gli incentivi saranno destinai solo agli under 29 ancora non si sa. "Oggi questa definizione di età non è ancora certa. C'è un confronto a livello europeo perché ci sono regole a livello Ue" da rispettare per "evitare discriminazioni".