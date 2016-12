Lavoro: il divario retributivo tra uomini e donne nell'Unione europea

Quella sollevata da Papa Francesco è una questione ancora irrisolta. Ad oggi, infatti, le donne percepiscono a parità di lavoro una retribuzione più bassa dei colleghi uomini. Un puro scandalo, secondo il Pontefice. Che, in occasione del 1° maggio, ha voluto denunciare un fenomeno comune a tutti i Paesi dell'Unione europea.

Secondo uno studio dell'Eurostat, nell'Unione europea il differenziale retributivo di genere – ovvero la differenza media tra la retribuzione oraria lorda di uomini e donne – è di poco superiore al 16%. In pratica, una lavoratrice per poter ottenere un compenso uguale a quello di un collega uomo dovrebbe lavorare 59 giorni in più. Eppure colmare il divario retributivo di genere è una delle priorità dei maggiori Paesi del Vecchio continente fin dal Trattato di Roma del 1957, che istituì la Comunità economica europea.