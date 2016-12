Lavoro: i giovani continuano ad essere i più svantaggiati

Considerando che l'Istituto nazionale di statistica puntualizza, come di consueto, che dal calcolo del tasso di disoccupazione giovanile sono per definizione esclusi i giovani inattivi, vale a dire coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi perché impegnati negli studi (è allora l'incidenza dei giovani disoccupati tra i 15 e i 24 anni che deve interessarci, pari al 10,4%), a destare maggiore preoccupazione sono le classi di età immediatamente successive.



Se tra gli over 50 l'occupazione aumenta ancora, il tasso di occupazione a luglio cala tra i 25-34enni (-0,4 punti percentuali), mentre rimane stabile nella classe 35-49 anni. Di contro, tra i 25-34enni, aumenta il tasso di disoccupazione (+0,5%), tanto su base congiunturale che su base tendenziale.



In valori assoluti, se consideriamo le variazioni tendenziali (quindi da luglio 2015 a luglio 2016), risultano persi 145 mila posti di lavoro nella fascia centrale 25-49 anni, quella che in altre parole dovrebbe rappresentare lo zoccolo duro della forza lavoro: diecimila posti in meno tra i 25-34enni, 135 mila tra i 35-49enni.



Oltre ai più giovani, sono le donne a mostrare i principali svantaggi. Nella sua nota l'Istat osserva che il calo degli occupati registrato a luglio è attribuibile a entrambe le componenti, maschile e femminile, ma per quest'ultima il trend si avverte in maniera più consistente.



In generale in calo risultano essere anche i disoccupati (-39 mila), ma c'è da tenere in considerazione l'aumento – non indifferente – degli inattivi (+53 mila; gli inattivi sono le persone che l'Istat non classifica come occupate o in cerca di occupazione). Nella componente femminile il trend è ancora più marcato: sono -51 mila quelle occupate a fronte di un aumento di 52 mila unità nella categoria degli inattivi.