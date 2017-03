Lavoro: gli ostacoli alla crescita della produttività

Una delle ultime analisi dell'ISTAT rivela che, nel nostro Paese, tra il 1995 e il 2015 la produttività del lavoro – calcolata come il valore aggiunto per ora lavorata – è cresciuta mediamente dello 0,3% all'anno, al di sotto tanto della media UE (+1,6%) quanto di quella Eurozona (+1,1%).



Contemporaneamente altri Paesi mostravano tassi di crescita in linea con la media europea: Germania (+1,5%), Francia (+1,6%), Regno Unito (+1,5%). Anche il tasso spagnolo si è attestato su valori inferiori alla media europea, ma mantenendosi al di sopra di quelli italiani (+0,6%). Nel 2015, l'Italia è stato l'unico paese a registrare una flessione della produttività del lavoro (-0,3%), in un contesto tuttavia di rallentamento che ha coinvolto anche Germania, Francia e Spagna, che pure hanno evidenziato variazioni positive.



La Commissione europea spiega che l'andamento della produttività italiana continua ad essere influenzato dal “ristagno” della produttività totale dei fattori e dal fatto che gli investimenti non sono ancora ripartiti, dopo il netto calo registrato nel corso della crisi economica. Molti altri sono i fattori che incidono (negativamente) sulla debole crescita della produttività. Bruxelles ne indica alcuni: le carenze del funzionamento dei mercati del lavoro, dei capitali e del prodotto, a cui si sommano “le inefficienze” della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario.



All'elenco degli ostacoli strutturali alla crescita della produttività, l'OCSE – l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico – aggiunge anche lo “scarso livello di concorrenza”. Secondo le stime della Commissione europea, in Italia, la produttività del lavoro dovrebbe crescere solo “moderatamente nel 2017 e nel 2018”, restando comunque ben al di sotto del tasso di crescita previsto per la zona euro.



Allargando l'orizzonte temporale, il Fondo monetario internazionale (FMI) avverte che, tra i Paesi dell'UE, l'Italia rischia di pagare il prezzo più alto in termini di mancata produttività a causa dell'invecchiamento della forza lavoro.