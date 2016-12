Lavoro, giù le ore di cassa integrazione Poletti: salvaguardati 32mila esodati

Il ministro spiega inoltre che la misura, prevista nell'ultima manovra, vale "due miliardi fino al raggiungimento per tutti del requisito della pensione".



Sul fronte Cig, l'Inps precisa che i dati destagionalizzati, calcolati per le sole componenti ordinaria e straordinaria, evidenziano un rialzo del 5,6% su base mensile.



In nove mesi cassa giù del 32% - Le ore autorizzate nei primi nove mesi dell'anno sono state pari a 517,9 milioni, con una flessione del 31,98% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Cig ordinaria ha totalizzato 151,4 milioni di ore (-21,58%), quella straordinaria 296 milioni di ore (-29,69%) e quella in deroga 70,4 milioni di ore (-52,18%). Il calo più forte nell'artigianato (-41,45%) e nel commercio (-34,65%); seguono industria (-31,12%) ed edilizia (-30,3%).



Settembre, calo record nell'edilizia - Quanto ai numeri di settembre, la nota Inps specifica che le ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria (Cigo) sono state 17,8 milioni (-18,2%), con un -16,4% nell'industria e -23,2% nell'edilizia. Su base congiunturale, invece, la Cigo segna un +11,6%.



Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria (Cigs) è di 30,6 milioni (-45,3%). Rispetto ad agosto si registra una variazione congiunturale del +2,7%.



Gli interventi in deroga (Cigd) si sono concretizzati in 12,2 milioni di ore autorizzate (-39,7%): in questo caso, dicono all'Inps, "la forte variabilità nel numero delle ore autorizzate di cassa integrazione in deroga, non dipendente da fattori di carattere stagionale ma dai tempi dei finanziamenti di queste misure, rende impossibile effettuare la destagionalizzazione dei dati".