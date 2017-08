Lavoro: disoccupazione in calo, ma più inattivi a giugno

Il calo interessa diversi paesi, compresi quelli che, soprattutto negli anni della crisi, hanno evidenziato le maggiori difficoltà. La disoccupazione scende in Grecia, mentre la Spagna mette a segno il maggior decremento, passando dal 19,9% dello stesso periodo del 2016 al 17,1 di oggi.



Anche in Italia, si diceva, si rilevano progressi. Cresce l'occupazione dipendente, ma ciò è dovuto principalmente dalla componente a termine. Nell'anno, tuttavia, gli occupati risultano in calo in tutte le classi di età, tranne quella degli over50 nonostante il tasso di occupazione registri mese su mese un rallentamento, traducibile in -0,1%.



Dunque la stima degli occupati, da giugno 2016 a giugno 2017, risulta in calo dell'1,9% tra i giovani di 15-24 anni (ma in calo, più netto, sono anche i disoccupati: -9,4%), dell'1,2% tra 25-34enni e tra i 35-49enni, mentre cresce del 4,3% tra quanti hanno 50 anni o più.



In compenso diminuisce nelle due fasce di età centrali (25-34 anni e 35-49 anni), nei 12 mesi, la stima degli inattivi, rispettivamente del 2,9 e del 3%. Gli inattivi sono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle che l'Istat non classifica come occupate o in cerca di occupazione.



Da maggio a giugno la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni sale dello 0,1% (+12 mila). La crescita è sintesi di un aumento tra gli uomini (+0,8%) e di una diminuzione tra le donne (-0,3%). Il tasso di inattività maschile aumenta così al 25,2% (+0,2 punti percentuali), mentre quello femminile è in diminuzione al 44,4% (-0,1 punti). Nell'anno, ad ogni modo, migliora la partecipazione con un calo degli inattivi dello 0,6%, vale a dire -80 mila unità.